Antonio Percassi | l’imprenditore dal cuore atalantino artefice della cavalcata di Liverpool

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il toccante pianto del presidente dell’Atalantapost: cardine di questa grandeImprenditore bergamasco, esperienza dae con un. La famigliaè sempre stata ciò per la società nerazzurra: professionalità, il lavoro come unica parola, piedi per terra per puntare in alto, senso dell’impegno per imparare dagli errori e