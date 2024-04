Anticipo Serie A | Lazio-Salernitana 4-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 12 aprile 2024) 22.45 Larilancia le ambizioni europee. Avvio infuocato. Felipe Anderson ruba palla a centrocampo e si lancia direttamente in rete (7'). Prima e dopo il gol, doppia grande chance per Castellanos. Al 14' il raddoppio è di Vecino su corner. Labatte un colpo al 16', con Tchaouna che svetta sul cross di Maggiore. Felipe Anderson ristabilisce le distanze al 35' su imbucata di Luis Alberto. Il brasiliano si divora la tripletta a inizio ripresa. Costil dice no a Luis Alberto. Il poker lo firma Isaksen in diagonale (87')