Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 12 Aprile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 12 aprile 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 12Steffy parla con suo fratello Thomas di quello che è appena successo ed è incredula per il fatto che lui non si renda minimamente conto della gravità delle sue azioni. Poi Brooke e Taylor si confrontano sull’accaduto con grande amarezza, ma per la prima volta senza lasciarsi andare a reciproche recriminazioni. Brooke e Hope, inoltre, ringraziano Steffy perché non ha esitato a svelare la trappola di Thomas un attimo prima che Ridge risposasse Taylor. Rena Sofer- ...