Antiche tradizioni da riscoprire Serie di incontri con gli alunni sulle eccellenze della vallata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) di Sonia Fardelli Vivere con quello che il proprio territorio è in grado di offrire, riscoprendo i valoriruralità. Con una sorta dal "campo al piatto" che vuole educare bambini e cittadini ad un consumo consapevole che sappia premiare lepropriae le professioni che a questi prodotti sono legate. E’ questo l’obiettivo di unadistudiati per le scuole di ChiusiVerna e Ortignano Raggiolo. Il primo incontro si è già tenuto nella scuola primaria del Corsalone e rientra nel più ampio progetto finanziato dal Bando Borghi, per la sensibilizzazione al consumo responsabile e sostenibile, alla cultura del territorio e ai mestieri e alle professioni che ne derivano. Il progetto intende stimolare, non solo i più piccoli, ma ...