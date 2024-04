Annarita Cipollari | Chi È E Cosa Fa La Sorella Di Tina!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 12 aprile 2024): ladella famosaè stata ospite insieme a lei a Verissimo, incuriosendo molto il pubblico. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei e sulla sua vita! A Verissimo, i telespettatori hanno fatto la conoscenza diper la prima volta. Quest’ultima è ladie le due sono state ospiti in studio insieme, ed in tanti hanno notato la loro straordinaria somiglianza. Ci sono però tante altre cose da sapere suche, non facendo parte del mondo dello spettacolo come la, è sempre piuttosto riservata.: chi è e che lavoro fa la ...