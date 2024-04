Angelina Jolie | lascia tutti di sasso | con chi si presenta sul red carpet

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024)si èta giovedì con la figlia 15enne Vivienne alla premiere a Broadway del musical The Outsiders, in scena al Bernard B. Jacobs Theatre. L'attrice è tra i produttori dello spettacolo, a cui ha lavorato come assistente anche Vivienne, figlia die Brad Pitt. The Outsiders è tratto da un romanzo di S.E. Hinton, portato al cinema nel 1983 da Francis Ford Coppola. Nel cast c'erano Tom Cruise, Patrick Swayze, Matt Dillon e Diane Lane. Il titolo italiano della pellicola è I ragazzi della 56ª strada.