Ancora rivali dopo la coppa Una sfida stile playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’ultima gara casalinga della fase ad orologio è unastorica ed affascinante, tra due formazioni forti e ambiziose. Per i brianzoli, un successo varrebbe la matematica certezza di chiudere al secondo posto del girone Verde, con il conseguente ingresso nell’ambìto tabellonedi Forlì, evitando così di mettersi in rotta di collisione con la corazzata Trapani. In questo caso, se il fattore campo venisse rispettato, Forlì-Cantù di stasera potrebbe rivelarsi addirittura un anticipo della finale promozione. Saranno molte, quindi, le motivazioni della squadra allenata da coach Devis Cagnardi, che deve anche riscattare una fase ad orologio ai limiti della sufficienza: se tra le mura amiche sono arrivati tre successi e un ko a sorpresa contro Rimini (83-84), in viaggio sono arrivati fin qui tre scivoloni contro formazioni abbordabili come Chiusi, ...