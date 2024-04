Amstel Gold Race 2024 | la startlist e chi parteciperà Mathieu van der Poel il più atteso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Iniziano le classiche delle Ardenne con l’: domenica in programma l’edizione numero 58 della Classica della Birra in terra olandese. Campione uscente Tadej Pogacar, che non sarà al via: spazio però al campione del mondo in carica,van der, che va a caccia della tripletta dopo Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Non mancano le stelle: spazio anche a stelle del calibro di Tom Pidcock, Juan Ayuso e Mattias Skjelmose. Andiamo a scoprire nel dettaglio lacon tutti i partecipanti.ALPECIN-DECEUNINCK VAN DERNED GOGL Michael AUT HERMANS Quinten BEL KRAGH ANDERSEN Søren DEN LAURANCE Axel ...