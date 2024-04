“Amici 23” | nuovo imprevisto durante la registrazione | Maria De Filippi costretta a intervenire

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 12 aprile 2024) News Tv. Domani sera, sabato 13 aprile, andrà in onda su Canale5 il quarto serale del talent show “23”: la puntata è stata registrata nella giornata di giovedì e ora spuntano alcune anticipazioni su un altro disguido avvenutole riprese. Vediamo cosa è successo. Leggi anche: “23”, scoppia il caos in casetta: scena da dimenticare contro Gaia Leggi anche: “”, Gaia fuori per infortunio: l’idea degli insegnanti per tenerla in gara “23”, manca poco al quarto serale La competizione tra gli allievi di “23” sta entrando nel vivo e siamo quasi giunti al quarto appuntamento con il Serale. Sebbene la puntata verrà trasmessa domani sera, si sono già diffusi alcuni spoiler su quello che accadrà e tra i tanti accadimenti non è mancato anche un ...