Amici 23 | Maria De Filippi si arrabbia durante la registrazione di ieri | ecco perché

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Grazie al portale SuperguidaTv, siamo venuti a conoscenza di ulteriori dettagli riguardo le anticipazioni del quarto serale dialcuni retroscena della puntata:lac’è stato un problema con la grafica,Desi èta e hanno fermato tutto per qualche minuto. L’allieva che sostituisce Gaia non ha ballato.non ha detto nulla se non che Gaia era infortunata. Sulle carte con le foto dei vari team c’è la foto della nuova ragazza con la scritta balla per Gaia. I giudici sono entrati in studio cantando e ballando. Ad un certo punto Malgioglio ha detto che lui è il giudice “dolce”. Giuseppe è “la potenza” mentre Michele? Il giudice non sapeva che dire del collega. Michele si è auto definito quello ...