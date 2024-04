Ambesi verso Sinner-Rune | “Il danese non mi fa così paura” E indica un nome a sorpresa per la finale

(Di venerdì 12 aprile 2024) Al termine di un giovedì particolarmente intenso, il tabellone del Masters 1000 di Montecarlo 2024 si è allineato ai quarti dicon qualche risultato ama con i due grandi favoriti Jannike Novak Djokovic ancora in gioco. Di questo e di molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta per l’occasione da Massimiliano(giornalista e commentatore di Eurosport) insieme a Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport). “Tre italiani nei quarti dinon ci sono mai arrivati, da quando sono stati istituiti i Masters 1000, e a un certo punto sembrava che l’occasione potesse essere propizia perché la partita di Musetti si stava ...

Dieci anni di tifo per Marta Bassino, il suo Fan Club: "I social non devono minare la nostra passione": ...è giunto a un punto tale (per noi) da farci condividere le recenti parole dell'ottimo Massimiliano Ambesi a fronte di una situazione analoga: "un centimetro alla volta, ci si sta avvicinando verso la ...

