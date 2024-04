Amadeus-Rai | l’ad Sergio sbotta | “Un’infinità di notizie false”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 – “di” sue la Rai.della tv pubblica Robertodopo le ennesimi indiscrezioni sul divorzio tra il conduttore re degli ascolti (5 edizioni di Sanremo con numeri record), e l’azienda di viale Mazzini. Ieri Dagospia dava per fatto l’accordo con Discovery per il passaggio dial Canale 9, di cui il presentatore assumerebbe l’intera direzione artistica della sezione intrattenimento. Oggi il Corriere della Sera, confermandodio imminente di, elencava tutta una serie di presunte pressioni che l’ex dj avrebbe ricevuto durante l’organizzazione dell’ultimo Festival. Da Povia a Insegno: le presunte pretese del governo per Sanremo Ad ...