Amadeus punta sul Nove | vicino l’addio alla Rai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Secondo Dagospia, che ne ha scritto ieri sera, è fatta. Per il sito il contratto trae Warner Bros Discovery per il suo approdo suverrà chiuso definitivamente oggi dagli avvocati: "– scrive il sito – sarà il responsabile dell’emittente Warner Bros per tutto ciò che riguarda l’intrattenimento del". Non solo, sempre secondo Dagospia, "dopo l’estate toccherà a Fiorello traslocare dRai per affiancare, Maurizio Crozza e Fabio Fazio (e questo è solo l’inizio)". L’anticipazione arriva nella giornata in cui la Rai aveva fatto sapere che Ama, oltre a essere impegnato nelle registrazioni delle nuovete di Affari tuoi, il programma di “access prime time “dei record che viaggia oltre i 5,5 milioni di spettatori, si prepara a condurre ...