Amadeus lascia la Rai? Sabrina Ferilli furiosa | «Gente sputt****a | che schifo»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 12 aprile 2024)non ha preso bene le ultime voci sul presunto addio dialla. Sui motivi che spingerebbero il conduttore ad abbandonare la tv di Stato ha provato a far luce il Corriere della Sera che ha rivelato alcune presunte pressioni che il presentatore avrebbe ricevuto negli ultimi mesi. Prima l'includere Povia tra i big del Festival di Sanremo, poi il dover invitare come ospite Hoara Borselli, l'accettare come co-direttore artistico Mogol e infine un pranzo insieme a Pino Insegno. Tutti personaggi dichiaratamente vicini al governo. Al momento non c'è nessuna conferma di tutto ciò ma la faccenda ha infastidito parecchio l'attrice romana. Lo sfogo disull'addio dialla...