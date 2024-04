“Amadeus lascia la Rai anche per colpa di Povia” | la fanta-barzelletta smentita dalla Rai

(Di venerdì 12 aprile 2024)se ne vuole andare viaRai () perché all’ultimo Sanremo volevano fargli avere tra i concorrentie alla direzione artistica un certo Mogol. «Un’infinità di false notizie, riferite al contratto diattraverso autorevoli testate, stanno danneggiando l’Azienda Rai. Tutto questo è inaccettabile». Le definisce così l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio – interpellato dall’Adnkronos a margine della conferenza stampa di Vivicittà a Viale Mazzini – commentando il proliferare di indiscrezioni sulla trattativa della Rai con, in vista della scadenza del contratto del conduttore il 31 agosto. Scadenza che negli ultimi giorni ha innescato rumors insistenti sul possibile passaggio dial canale Nove ...

Dopo 25 anni e cinque Festival di Sanremo da record, Amadeus è sull’uscio di casa Rai, pronto ai saluti. Destinazione? Canale Nove, di Discovery, dove dovrebbe raggiungere un altro ex Rai di lunga ... (open.online)

Sabrina Ferilli non ha preso bene le ultime voci sul presunto addio di Amadeus alla Rai. Sui motivi che spingerebbero il conduttore ad abbandonare la tv di Stato ha provato a far luce il Corriere ... (tvpertutti)

La Rai commenta il presunto addio di Amadeus: «Notizie false che danneggiano l’azienda» - L'amministratore delegato Rai Roberto Sergio ha dichiarato che quanto detto in questi giorni sull'addio di Amadeus è falso.lettera43

“Nessuno ha offerto nulla”. La provocazione Fiorello sull'addio alla Rai di Amadeus - Lo showman siciliano, per l’appunto, durante la puntata, ha prima letto un comunicato stampa palesemente ironico della Rai, firmato non solo dagli attuali vertici ma anche da quelli del passato, per ...ilgiornale

Viva Rai2, Fiorello: “Amadeus lascia la RAI e va al Nove. E io Ho un contratto blindato con il mio divano” - Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Stamattina Fiorello ha dato ancora una volta spettacolo a VivaRai2, confermando i rumors degli ...mondopalermo