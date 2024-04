Amadeus in procinto di passare dalla Rai al canale Nove

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il governo Meloni sta dimostrante un’eccezionale talento: la desertificazione della Rai. L’addio disembrava fino a ieri una voce incontrollata che sibilava nei corridoi e invece nelle ultime ore viene definito come “probabile” dai dirigenti di viale Mazzini. L’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore Giampaolo Rossi si ritrovano a fare i conti con l’ennesima partenza ma questa volta sarà più difficile da raccontare e da far digerire. Nel caso di Lucia Annunziata (fresca candidata alle elezioni europee con il Partito democratico), di Massimo Gramellini, di Fabio Fazio o di Corrado Augias era quasi facile addossare la responsabilità ai partenti dipingendoli come dissidenti politici. “Aria di rinnovamento”, dicevano i vertici aziendali facendo ciao ciao con la manina ai conduttori considerati troppo “di sinistra”. Il passaggio di Bianca Berlinguer ...

