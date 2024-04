“Amadeus fuori dalla Rai | dove va” Fiorello senza freni a Viva Rai 2 | la sorpresa del pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) “ha deciso”., terremoto in Rai: l’annuncio in diretta. Anche questa mattina il mattatore delle televisione italiana ha voluto parlare dell’eventuale addio dialla Rai. Sono diversi giorni che tocca l’argomento raccontando, sempre con la sua solita ironia, di avere delle informazioni bomba riguardo i piani alti di Viale Mazzini. E colpo di scena, nella mattina di venerdì 12 aprile,apre in diretta la busta dei dirigenti in capo di Rai per comunicare adle dimissioni. >> “Con la morte nel cuore”., tutto il dolore in diretta: è successo stamattina.in lacrime Proprio così, peccato che sia solo un siparietto di uno dei più grandi comici italiani. Ma andiamo con ordine. Non si parla d’altro in Rai: ...