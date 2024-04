Altobelli | «Lautaro Martinez? No ai soldi! Attacco Inter | una scelta»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024)blindae la sua voglia di rimanere all’. Lo storico ex attaccante nerazzurro, in una lungavista rilasciata al quotidiano Tuttosport, valuta la questione del reparto offensivo con tutti i nomi, da quelli già in rosa a quelli possibili per il futuro. Ecco un estratto. AL TOP – Da un grande ex attaccante nerazzurro come Alessandrosolo parole positive per quello che sta facendo: «In questo momento è uno dei più forti in Europa. È una punta completa, è bravo dentro l’area di rigore, ha tempo, è forte in acrobazia e di testa. Sa aiutare la squadra. Sta raggiungendo la sua massima maturità. Sa quello che fa. Rinnovo? Mi sembra che lui voglia l’. E l’...