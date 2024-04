Alta tensione tra Harry e Meghan in vista del ritorno a Londra | “Lei storce il naso | c’è aria di divorzio” William avvistato allo stadio con il figlio George

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Di tutto c’è bisogno a corte tranne che di nuovi scandali. Re Carlo e famiglia stanno facendo di tutto per restituire una parvenza di normalità alla vita di un Palazzo sconvolta dalle pessime notizie sul suo stato di salute e su quello della futura regina Kate Middleton. Di recente, ci si è messo anche Netflix con il film Scoop ed ila galla dello scandalo legato alle frequentazioni del principe Andrea con l’americano Jeffrey Epstein, condannato per pedofilia e morto in carcere a New York per suicidio. Un anno oltremodo horribilis, e oggi la Corona ha solo bisogno di buone notizie, ove possibile, così il Re da giorni si sta impegnando per cercare di ricucire i legami familiari stracciati dalla fuga in California die di sua moglie. Carlo III è partito per una vacanza nelle Highlands scozzesi con Camilla per ...