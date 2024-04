Almanacco del 12-04-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024)del giorno e siamo arrivati a venerdì e venerdì 12 aprile Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda caro Roger Tutto bene Si ricorda San Zeno vescovo di Verona il nome deriva dal prenome greco antico zenon con il significato di consacrato Zeus dono di Zeus è particolarmente in uso nell’area di Verona in virtù del culto di San Zeno patrono della città il proverbio ci dice sempre stenta a chi non si accontenta i nati di oggi macero Lippi Flavio Briatore m di Garcia Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e quindi il buon compleanno è tutto per Ariete Luigi Elena Giampiero Antonio Roberta bonissima giornata nessuno di voi andiamo a salutare Antonio Giuseppe Francesco Matteo Maria Buona giornata anche a te e il viaggio nel tempo che ci porta in quel 12 aprile 1633 quando Galileo ha accusato di Resia inizia il suo processo davanti ...