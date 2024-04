Alma | giocatori senza paga Parte un nuovo esposto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) I calciatori dell’Juventus Fano, tramite l’associazione italiana calciatori (Aic), hanno deciso di presentare unper il mancatomento degli stipendi. Andrea Fiumana, delegato dell’Aic, aveva fatto visita alla squadra mercoledì mattina per ascoltare e consigliare al meglio i, e insieme alla squadra ha deciso di inoltrare un comunicato stampa. "Nonostante i nostri solleciti volti a rispettare le scadenze mensili, la società non è in grado di fornirci certezze – si legge nella nota ufficiale dei tesserati granata -. Ci siamo quindi rivolti nuovamente all’Associazione Italiana Calciatori per capire quali possibilità legali abbiamo. Tuttavia, rivolgiamo un ultimo appello al club affinché adempia con le scadenze concordate al versamento dei compensi maturati. Abbiamo ...