Alloggio Acer | infranti i sigilli | 27enne con minori occupa una casa al Rione Libertà

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri i, questa mattina la sorpresa-non sorpresa. Il copione dell’zione abusiva di alloggi di edilizia popolare a Benevento, che va avanti da anni, si è puntualmente ripetuto. Nella giornata di ieri la Polizia Municipale, diretta dal comandante Pasquale Pugliese, era intervenuta per tentare di sventrare l’zione abusiva di un immobile dell‘in via Morcone, al, ed aveva provveduto come di rito ad apporre iall’uscio. Ma questa mattina una donna di 27 anni, rappresentata dall’avvocato Fabio Ficedolo, ha infranto ied è entrata all’interno dellainsieme a dei, probabilmente suoi figli. Sul posto, avvertiti dell’accaduto, sono ...

Cavallaro: "Circa 700 appartamenti sfitti a Rubiera. Aiutiamo i proprietari a dare in affitto le loro case" - Il Comune di Rubiera promuove il programma 'Patto per la casa' per incentivare l'affitto di alloggi, offrendo garanzie e incentivi fiscali ai proprietari. Un incontro pubblico con Acer illustrerà i de ...ilrestodelcarlino

Due case popolari occupate, Rabuffi: «Non rimangano immobili vuoti» - Il consigliere di ApP sprona la società che ha in gestione il patrimonio immobiliare: «Quando un appartamento viene lasciato non deve rimanere per lungo tempo inutilizzato» ...ilpiacenza

Casa, completata la ricerca sui motivi dello sfitto residenziale a Reggio Emilia - HANNO DETTO – Gli esiti della ricerca sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’assesore a Casa e Partecipazione Lanfranco de Franco e ...nextstopreggio