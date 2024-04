Allergie in piena fioritura | ecco come difendersi | la parola all’esperto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Naso chiuso e gocciolante, starnuti, difficoltà respirare, fastidi agli occhi, prurito e lacrime. Primavera tutt'altro che piacevole per milioni di italiani alle prese con lestagionali. "Siamo infase di sensibilizzazione agli allergeni", spiega all'Adnkronos Salute Domenico Schiavino, già direttore del Servizio di allergologia del Policlinico Gemelli di Roma, sottolineando che "rinite e congiuntivite sono i sintomi più presenti in questo momento e possono essere molto pesanti". L'aria primaverile, infatti, è ricca di pollini. "Questo è il periodo in cui comincia il cipresso, poi proseguono le graminacee e con la parietaria. Di questi fondamentali allergeni – precisa lo specialista – quello più problematico è proprio la parietaria perché questo polline è il più piccolo di tutti, penetra in profondità creando maggiori ...