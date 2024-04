Allegri Juve | nuovi indizi sull’addio | il messaggio velato del club

Per la Juve ntus «il 2023 ha rappresentato un anno di transizione con l'attenzione rivolta alla risoluzione delle vicende che stava affrontando con la giustizia sportiva, sia in Italia che in ... (liberoquotidiano)

“Ho due obiettivi in testa”: Gatti impone la via alla Juventus - Con le ultime due vittorie, una in Coppa Italia e la successiva in campionato, la Juventus sembra essersi lasciata alle spalle il momento complicato e ora si appresta a terminare al meglio la stagione ...footballnews24

Sanabria e Zapata sanno come colpire la Juve: Juric pensa a loro per il derby - Il derby è diventato un tabù ormai da trent’anni per il Toro, anche perché dal 1995 ad oggi è arrivata una sola vittoria granata. E, tra l’altro, tra un paio ...torinogranata

Gatti carica la Juve in vista del derby e cita una frase di Vialli