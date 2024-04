Alla Roma il primo atto del derby di Europa League

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - Colpo grosso dellaa San Siro, che passa per 1-0 contro un Milan poco brillante e con poche idee. A decidere la sfida è un'incornata di Mancini (ancora lui, come neldi sabato). I giallorossi partono meglio ma sono i padroni di casa ad avere la prima occasione quando Reijnders, dopo 9 minuti, ci prova con un destro ddistanza che Svilar devia in tuffo. Sul versante opposto, Maignan è chiamato all'intervento al 16' quando El Shaarawy conclude dal limite, trovando però pronto il portiere francese ad alzare in angolo dopo una deviazione involontaria di gabbia. Dbandierina va Dybala, che pennella al centro per Mancini, il quale, lasciato colpevolmente solo, infila Maignan con un colpo di testa ravvicinato firmando l'1-0. Inutili le proteste dei rossoneri per un fuorigioco di Lukaku nell'azione ...

Contro il Milan c'è stato un capolavoro tattico, e lo ha firmato Daniele De Rossi. Non più barricate, ma sguardo dritto verso la porta; non più timore, ma arroganza. La p alla ... (ilmessaggero)

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Gerry Cardinale ha assistito a Milan-Roma . Quale futuro ? Le ultime (pianetamilan)

Venticinque anni di Race for the cure: a maggio al Circo Massimo di Roma - La 25esima edizione della Race for the Cure, la manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, si svolgerà al Circo Massimo ...dire

Romamania: De Rossi dà lezioni di calcio (e di vita) - `Abbiamo tutto da perdere`. è pronunciando questa frase Alla vigilia che Daniele De Rossi ha iniziato a vincere la partita di San Siro. L`ennesimo messaggio intelligente.calciomercato

Michel “Sugli Eurobond dibattito aperto. Pnrr Troveremo una soluzione” - TORINO (ITALPRESS) - L'Unione europea "troverà una soluzione" per evitare che gli Stati come l'Italia perdano i soldi del Pnrr in caso di ritardi. E per q ...italpress