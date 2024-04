Alessia Pifferi in aula | Non ho ammazzato mia figlia | non ho mai voluto farle del male

(Di venerdì 12 aprile 2024) «Non ho maifar dela mia, non l’ho mai ammazzata, non ci ho mai pensato, non ho maifarlo, non ho mai pensato che a Diana poteva succedere una cosa del genere, non è stata una cosa premeditata» ha dettocon dichiarazioni spontanee in, prima della requisitoria del pm nel processo in corso a Milano. La 38enne è in carcere per aver lasciato morire...

