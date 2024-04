Alessia Pifferi ha dichiarato | “Non sono né un assassina né un mostro”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) . Ecco la dichiarazione spontanea resa nel corso dell’ultima udienza “Nonné unné unsolo una mamma che ha perso sua figlia. Se fossi stata curata, sarei oggi ancora con Diana e non in questa situazione problematica”, questa è una delle dichiarazioni spontanee cheha reso nel corso dell’ultima udienza che la vede imputata per la morte della figlia di appena 18 mesi abbandonata e lasciata morire di stenti nel luglio 2022. “sempre stata una bambina isolata e non avevo amici della mia età – ha esordito larivolgendosi al presidente della Corte di assise -. Mi ricordo che mio papà era un po’ violento con la mamma e io assistevo queste scene”. Avrebbe, dunque, parlato di un’infanzia difficile, in ...