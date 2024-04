Alessia Pifferi | “gli psicologi dissero che era una madre lucida” La Corte d’Assise respinge la richiesta di integrare la perizia psichiatrica

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Ho segnalato agli assistenti sociali una situazione in cui c’era bisogno di aiuto e loro mi hanno risposto che dovevo andare io ad aiutarla“. E ancora: glidell’ospedale, contattati dai medici che avevano visitato la piccola Diana portata da loro dalla nonna per una febbre alta,che“erae attenta nei confronti della figlia”. Sono i racconti di Viviana, sorella della donna accusata di omicidio volontario dopo la morte della figlia da lei lasciata sola in casa per sei giorni, che al programma “La vita in diretta” ha detto chealla famiglia “non ha mai detto niente” di quegli incontri, “sempre e solo le solite bugie“. Durante quei colloqui, ricostruisce Fanpage, la donna aveva raccontato di essere contenta della nascita di Diana e di ...

"Alessia Pifferi aveva la 104, ho trovato i documenti che lo dimostrano": l'annuncio dell'avvocata - Durante l'udienza di oggi, venerdì 12 aprile, l'avvocata Alessia Pontantani ha depositato i documenti che dimostrano che Alessia Pifferi aveva una disabilità riconosciuta dallo Stato.youmedia.fanpage