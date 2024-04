Alessia Pifferi al processo per l’omicidio della figlia Diana | «Non sono un mostro» Il pm | «Cerca solo uno sconto di pena»

(Di venerdì 12 aprile 2024) «Non ho mai voluto far del male a mia». Parla così, la 38enne accusata di aver lasciato morire di stenti la, di ap18 mesi. Oggi alla Corte d’Assise di Milano si è svolta una nuova udienza delche la vede imputata per omicidio volontario aggravato. Nella sua requisitoria, il pm Francesco De Tommasi ha descritto la donna come «una persona lucida» alla ridi unodi. «Oggi ci è venuta a dire che non è un’assassina, ma allora perché ha voluto sempre giustificare con tutti che la bimba non era sola in casa? Sapeva benissimo che era una cosa che non si fa, lo sa anche un bambino che è un comportamento gravissimo», ha attaccato il magistrato in aula di ...

«Non ho mai voluto far del male a mia figlia » dice Alessia Pifferi in aula nel processo in Corte d’Assise a Milano per l’omicidio dalla figlia Diana , di 18 mesi. La 38enne accusata di omicidio ... (open.online)

"Voglio dire davanti a tutta Italia che non ho mai voluto far del male a mia figlia , non l'ho uccisa, non mi è mai passato per la mente di uccidere mia figlia , non è stata una cosa premeditata". ... (iltempo)

Milano: Pifferi, 'non ho mai voluto far del male a mia figlia, non l'ho uccisa' (2) - Non sono un'assassina o un mostro, sono solo una mamma che ha perso sua figlia, mai ho pensato che potesse accadere una roba del genere alla mia bambina" conclude Alessia Pifferi.notizie.tiscali

Alessia Pifferi: “Non ho ucciso mia figlia, non sono un’assassina” - “Non ho mai voluto far del male a mia figlia, non l’ho mai ammazzata, non ci ho mai pensato, non ho mai voluto farlo, non ho mai pensato che a Diana poteva succedere una cosa del genere, non è stata u ...mondopalermo

Alessia Pifferi: 'Non sono un'assassina, non ho mai voluto fare del male a mia figlia' - 'Non ho mai voluto far del male a mia figlia, non l'ho mai ammazzata , non ho mai pensato che a ...virgilio