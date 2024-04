Alessandro Vicinanza ha tradito Roberta Di Padua? “Ha i piedi in più scarpe”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 12 aprile 2024) Da Alcuni giorni si vocifera di una possibile crisi traDi. In queste ore, però, le notizie stanno diventando sempre più consistenti, al punto da ipotizzare che il cavaliere abbia addiritturala sua compagna. Ecco cosa è emerso. Pesante segnalazione su: haDi? Ieri,Disi è resa protagonista di alcuni interventi sui social in cui ha lasciato trapelare un certo malumore e disappunto per alcune situazioni vissute. La donna, però, non ha fatto nessun riferimento esplicito alla sua vita sentimentale. Dopo i suoi interventi, però, in rete hanno iniziato a circolare delle notizie piuttosto ...