E’ stata una giornata con il cuore in gola. Poi quando già stava avanzando la notte la tremenda notizia: anche Alessandro D’Andrea è stato trovato. La famiglia a Forcoli ha vissuto l’attesa in un ... (lanazione)

Alessandro D'Andrea, chi è la sesta vittima recuperata a Suviana: il "tosco" aveva 37 anni e stava ristrutturando casa per sposarsi - quello che si ferma ad aiutare uno sconosciuto rimasto a piedi in auto». 'Il Gerba', un amico di Alessandro D'Andrea, lo ha descritto così quando ancora il 37enne era nell'eenco dei dispersi. I due si ...corriereadriatico

Gazzi a TN: “Ai tifosi garantisco che i calciatori percepiscono cos’è un derby” - In esclusiva su Toro News le parole dell'ex mediano, oggi collaboratore tecnico alla Feralpi. Lui era in campo il 26 aprile 2015, il giorno dell'ultima vittoria granata in un derby ...toronews

Il lavoro senza sosta per trovare i dispersi dell’incidente di Suviana: “Hanno provato a scappare” - Giovedì trovati i corpi di tre dispersi nell'esplosione della centrale idroelettrica di Suviana: il racconto del lavoro senza sosta dei soccorritori già ...fanpage