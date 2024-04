Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Lo scorso 6 marzo è ripartito su Canale 5 il programma “one woman show” “Michelle Impossible & Friends” condotto da Michelle Hunziker, tornata in tv dopo essere ... (dayitalianews)

Alessandro Betti Degl'Innocenti rieletto presidente della Pubblica Assistenza Pisa - Pisa, 12 aprile 2024 - Alessandro Betti Degl'Innocenti è stato rieletto presidente della Pubblica Assistenza, sezione di Pisa. La seduta elettiva si era riunita nel pomeriggio di lLunedì 8 aprile con ...lanazione

Successo per il ritorno GialappaShow: oltre 1 milione su Tv8 e Sky per la prima puntata - Ottima partenza per la terza edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta da Mago Forest che nella puntata di ieri era ...digital-news

‘GialappaShow’, buona la prima: esordio di Capatonda e Giusti, l’esibizione di ‘Mahmood’ - Parte con ottimi numeri la terza stagione di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Alla conduzione confermato ancora una volta Mago Forest che nella ...funweek