Alberto Brambilla | «C’è un futuro anche con meno culle»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Con i numeri alla mano e un’analisi demografica razionale, uno studioso comeafferma nel suo ultimo libro che il declino dell’Italia non è inevitabile. Ma occorrono scelte nette su lavoro, pensioni, sanità. E non domani: subito.Nel 2023 l’Italia ha conquistato un nuovo record, ma negativo: lo scorso anno sono nati solo 379 mila bambini, il 3,6 per cento inrispetto a 12 mesi prima.la mortalità è in calo e il risultato è che la popolazione italiana continua ad invecchiare: gli ultra 80enni sono ormai oltre quattro milioni, quasi 50 mila in più rispetto al 2022.vuote e più anziani. Un quadro a tinte fosche, accolto con toni preoccupati se non terrorizzati dai media. Ma non tutti sono convinti che una riduzione della popolazione sia una tragedia: ...