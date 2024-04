Al Milan non è bastata la solita partita

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Quanto vale un allenatore? Qual è l’apporto che dà a una squadra? Quanti punti in più ti fa fare? Sono domande che apparentemente mancano di consistenza ma su cui inevitabilmente si basa la nostra percezione del valore di un mestiere il cui contributo è sempre messo in discussione. Non a caso è una domanda che aleggia sempre nei salotti televisivi, soprattutto quando, dall’altra parte del microfono, c’è un allenatore che non offre lo spettacolo che i media – che in fin dei conti confezionano un prodotto da vendere – gradirebbero. Queste domande hanno circondato per esempio José Mourinho per mesi. L’allenatore portoghese ha ripetuto che la Roma non potesse giocare meglio di come faceva. E se anche l’avesse fatto, se avesse cioè giocato un calcio più appagante per il comune senso estetico, avrebbe raccolto meno punti. Mourinho è stato esonerato lo scorso gennaio, proprio dopo un ...