Aka 7even | il nuovo singolo è Notte fonda | testo e significato del brano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Volto notissimo per la sua partecipazione ai talent musicali e non solo, Akafa il suo grande ritorno con unè il pezzo che racconta una rinascita. “”,della canzone di AkaDopo aver partecipato alle selezioni di X Factor nel 2017, dovendo lasciare il posto nella fase dei bootcamp, Akanon si è lasciato intimorire, e ha continuato il suo percorso musicale partecipando all’edizione 2020 di Amici. Un percorso che lo ha fatto amare da fan e dai giudici, e che, proprio grazie alla sua bravura, lo ha portato sul palco dell’Ariston tra i Big di Sanremo 2022 con Perfetta così, nonostante un piccolo intoppo dovuto al Covid qualche settimana prima della ...

