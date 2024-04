Agroppi | «Noi del Toro siamo una leggenda”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Vinciamo anche quando perdiamo” Aldo, storica bandiera del Torino e tifoso granata, ha parlato a Tuttosport alla vigilia del derby contro la Juve. Le sue dichiarazioni: TORINO – «Non si vince più niente, a differenza dei miei tempi. Ma bisogna pensare che noi vinciamo e vinceremo sempre: ogni domenica. Il mito rimane. Quando giocavo, abitavo in Lungo Dora Voghera. Praticamente sotto Superga. Dal mio piano c’era una vista meravigliosa sulla basilica. Tutte le mattine era come dire una preghiera per il Grande Torino. Indossavo il numero di uno di quei campioni. E con l’anima colma di emozioni andavo ad allenarmi al Fila. La maglia me la sono sentita subito sotto la pelle. Ho decine di libri sul Grande Torino. La mia salute non mi consentirà di andare a Superga il 4 maggio, per i 75 anni. Resto felicissimo di aver combattuto per un ideale. Ben contento ...