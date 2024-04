Agos al lavoro per restituire aree verdi alle città | nuovi servizi per la collettività

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dare un volto sempre più sostenibile e inclusivonostre, anche grazie a rinnovati parchi e giardini che tornano a disposizione dellaanimati da nuove attività gratuite a favore dei cittadini. È l’obiettivo che si è posta la società leader nel credito al consumocon il progetto “ParchiGreen&Smart”, tangibile esempio di come pubblico e privato possano fare squadra per il bene collettivo, e di come si possa instaurare un solido legame tra il mondo del credito, le istituzioni, la Pubblica amministrazione e il Terzo settore. Più spaziurbani a disposizione dei cittadini L’iniziativa green di riqualificazione del verde pubblico delle, inaugurata tre anni fa, si inserisce nella strategia di sostenibilità di ...