Aggiornamento GPS 2024 2026 | supplenze per gli aspiranti in possesso di un titolo conseguito all’estero non ancora riconosciuto Lo chiede il CSPI PARERE

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arrivato ildelin merito all'ordinanza ministeriale sull'delle GPS docenti. Ilha rimarcato alcuni punti, uno in particolare, quello degli abilitati/specializzati all'estero in attesa di riconoscimento del, dal quale dipende ilfinale sul provvedimento. L'articoloGPSper gliindi unnon. Loil

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata ... (orizzontescuola)

Arrivato il parere del CSPI in merito all’ordinanza ministeriale sull’ Aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 . Il CSPI ha rimarcato alcuni punti, uno in particolare, quello degli ... (orizzontescuola)

Aggiornamento GPS 2024/2026, supplenze per gli aspiranti in possesso di un titolo conseguito all’estero non ancora riconosciuto. Lo chiede il CSPI - Arrivato il parere del CSPI in merito all’ordinanza ministeriale sull’Aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026. Il CSPI ha rimarcato alcuni punti, uno in particolare, quello degli abilitati/specializ ...orizzontescuola

Assunzioni docenti sostegno 2024, in arrivo immissione dalla prima fascia graduatorie Gps: ultime novità - Assunzioni docenti sostegno 2024, in arrivo immissione dalla prima fascia graduatorie Gps: ultime novità sul decreto Pnrr ...tag24

Assunzioni da GPS Sostegno fino al 2025: emendamento approvato alla Camera - La V Commissione della Camera ha approvato l'emendamento al Decreto PNRR 2024 che consente le assunzioni di docenti di sostegno dalle GPS prima fascia fino al 31 dicembre 2025. Ecco cosa sapere e il t ...ticonsiglio