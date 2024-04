AEW | Previste future apparizioni per Sting dopo il ritiro?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 aprile 2024) E’ passato più di un mese dalla messa in onda di AEW Revolution, pay-per-view consegnato alla storia per aver sancito ilufficiale didal wrestling professionisticoquasi 40 anni di carriera. Il match, da cui è uscito vittorioso, lo ha visto in coppia con il suo protegé Darby Allin contro gli Young Bucks. Da quel momento in poi è sparito dalla programmazione settimanale della compagnia, lasciando il dubbio se tornerà mai in ruoli diversi da quelli del wrestler attivo.speciali in stile The Undertaker? A quanto pare, The Icon non si farà vedere in tv per un bel po’. Un aggiornamento è arrivato da PWInsider, che ha riferito che al momento e nell’imminente futuro non è prevista alcuna apparizione per loer, ma che ci sono buone possibilità che ciò avvenga. ...