Adriano | Paolo e Alessandro | gli ultimi corpi riportati in superficie

Vincenzo Garzillo , napoletano di 68 anni, dipendente di Lab Engineering, a Suviana come consulente esterno. Paolo Casiraghi , 59 anni, milanese, dipendente della ditta Abb. Adriano ... (ilmattino)

Nella centrale sommersa. Trovati altri tre corpi: "Hanno ferite sulla schiena, gli operai fuggivano dal crollo" - dall’inviata Nicoletta Tempera CAMUGNANO (Bologna) Alle 11 i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo di Adriano Scandellari. Il primo dei 4 tecnici dispersi dopo l’esplosione d ...msn

Diretta Suviana 11 aprile: le vittime salgono a sei, si cerca l’ultimo disperso. Vigili del fuoco: "Chi era dentro ha provato a scappare" - Tra i morti dell’esplosione anche i tecnici specializzati Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi e Alessandro D'Andrea. Un pezzo di turbina trovato al piano -4. Sciopero di 8 ore per protestare contro l ...ilrestodelcarlino

Lo strazio dei parenti, per loro una squadra di psicologi: l'attesa per la settima vittima - Recuperata la sesta vittima di Bargi, si continua a cercare l'ultimo disperso mentre tre feriti sono in condizioni critiche. La fuga disperata tentata da alcuni lavoratori: i corpi ritrovati coi volti ...rainews