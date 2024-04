Acen | intesa per la ricostruzione post-sisma a Ischia Lancellotti | Cantieri sicuri | una priorità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Abbiamo sottoscritto con convinzione il protocollo d’per la sicurezza e la legalità per lanei territori dell’isola dicolpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dell’alluvione del 26 novembre 2022. “Assicurare la costante presenza di condizioni di legalità in ogni fase del ‘processo produttivo’ in edilizia è un dovere per tutte le imprese associate all’” – sottolinea Angelo, presidente dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli. Le nostre imprese – continua– sono in prima linea nell’applicare ogni misura varata, per di più in sinergia con enti pubblici e organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e il contrasto dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata, del lavoro irregolare ...