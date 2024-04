Abbiamo incontrato Charles Leclerc per assaggiare la sua nuova linea di gelati ipocalorici

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sì,ha appena lanciato unadi- per ora solo in Italia (si trovano già in diversi supermercati), prossimamente in Francia - insieme agli amici Federico Grom e Guido Martinetti, che in passato hanno rivoluzionato il settore - appunto - con i mitici Grom; e Nicolas Todt, suo manager di lungo corso. Tutto è nato dal desiderio del pilota Ferrari di aprire una gelateria a Montecarlo, la città che gli ha dato i natale il 16 ottobre 1997, raccontato all’amico Federico durante un pranzo. A cui l'idea è sembrata «un po' ridotta», insomma, «si poteva pensare più in grande». Da lì, la prima evoluzione del progetto verso un dessert calibrato destinato agli sportivi, finchéha confessato di sentirsi in colpa quando cede alla tentazione di mangiare anche ...