A1 | Tir a fuoco | Italia divisa in due

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 12 aprile 2024) 18.35 Un camion ha presosulla A1 al chilometro 357, tra i caselli di Arezzo e Valdarno. Il traffico è rimasto paralizzato mandando in tilt anche la viabilità alternativa. Al momento una coda che si estende per 11 chilometri in direzione di Roma e per un chilometro in direzione di Firenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del, la polizia stradale e il personale di Autostrade. Per il momento non si segnalano feriti.