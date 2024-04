Violento incidente stradale in località Tordigliano, sulla Strada Statale 163. Sul posto carabinieri e polizia locale. Aperta inchiesta.Continua a leggere (fanpage)

Domani, lunedì 18 marzo alle 10.00, a Vico Equense ci sarà l’inaugurazione del dispositivo pubblico mangiaplastica, interamente finanziato con bando statale e installato in via Nicotera nel quadro ... (ildenaro)

A Vico Equense fiaccolata per Francesco Vanacore, morto dopo lite coi vigilanti al Policlinico - Questa sera, 12 aprile, a Vico Equense ci sarà la fiaccolata in memoria del 62enne Francesco Vanacore, morto per le conseguenze di un malore dopo un litigio ...fanpage

Ercolanese. Tre giovanissimi aggregati alla Prima Squadra - Tre giovanissimi aggregati alla prima squadra, per farsi le ossa. In casa Ercolanese è tempo di “promozioni”, con l’ingresso nel gruppo della prima squadra di Raffaele Esposito, Antonino Staiano e ...lostrillone.tv

Francesco Vanacore morto a Napoli dopo una lite coi vigilanti dell'ospedale: la Procura indaga per omicidio - Francesco Vanacore è morto dopo aver accusato un malore durante una lite coi vigilanti dell'ospedale a Napoli: aperta indagine per omicidio ...notizie.virgilio