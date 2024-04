A Trastevere «una nuova famiglia» per i giovani migranti soli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Hakim e Arion sono arrivati in Italia come minori non accompagnati. La maggior età coincide con la perdita delle tutele per i, ma ora, a, hanno trovato un posto che possono chiamare casa

L'evento in ricordo del Vespro Romano, i moti contro la Repubblica Romana del 1798. Così l'estrema destra inventa una "tradizione" per lanciare slogan contro il "globalismo". Il I Municipio ha ... (fanpage)

Per molto tempo le uova sono state un bene prezioso. Di certo lo erano durante la guerra, quando solo in pochi potevano permettersele: fortuna che in soccorso sono arrivate le patate, che nella ... (gamberorosso)

INAUGURATA LA ZONA NEUTRA DEL GELATO A Trastevere: DIOLETTA E GIUFFRE’, MAESTRI A CONFRONTO - Nella gelateria “Da Giuffrè”, nel cuore di Trastevere, ieri si è tenuto un evento rivoluzionario nel campo della gelateria: l’inaugurazione ...meridiananotizie

