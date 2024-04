A Suviana l’ennesima passerella di politici | cosa diamine siete venuti a fare?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) di Mario Raimondi Abito non lontano dalla diga di, teatro un paio di giorni fa di un gravissimo incidente sul lavoro in cui hanno perso la vita, ad oggi, 5 persone, e altre sono rimaste gravemente ferite. Un bilancio che probabilmente sarà destinato ad aggravarsi quando saranno recuperati i dispersi. Ancora una volta – la più recente è stata circa un anno fa in Romagna – abbiamo dovuto assistere alla solita e vergognosadivari, compresi membri del governo, che sono arrivati come le mosche a rompere le scatole, in un momento di intenso dolore per i familiari delle vittime e per tutta la comunità circostante. Sorge spontanea una domanda: “ma?”. Non certo ad aiutare i soccorritori, che sanno ...