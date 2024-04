A San Giovanni un Cicloparco nell’area ex Posfortunato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo, 12 aprile 2024 – L'area exa Sansarà completamente trasformata e tornerà in uso alla collettività e alla fruizione pubblica. Il Comune ha infatti dato l’incarico per valutare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione urbana del luogo. Lo spazio di proprietà privata, che da anni si trova in condizioni di abbandono e degrado, potrebbe diventare ildella città: un’area di sosta attrezzata per le biciclette e servizi legati al ciclismo e altre discipline sportive, uno spazio verde con sedute, un parcheggio con stalli per auto e per camper e un’area gioco dedicata ai bambini. Un progetto che coniuga ambiente, tempo libero e benessere e che consentirà, finalmente, la ricucitura di due aree verdi quella di via Fermi e del Lungarno Risorgimento. Il progetto è stato presentato ...