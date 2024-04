A Roma il Gran Gala della Solidarietà | artisti uniti da una buona causa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Torna anche quest'anno il “Galà”. L'evento benefico organizzato dalla Onlus “..tutti per un cuore” e giunto quest'anno alla XXI edizione, si terrà in via Aurelia 431 oggi, venerdI 12 aprile, alle 19,30. “La nostra iniziativa- ci ha detto il professor Ivo Pulcini presidenteOnlus - è stata organizzata a favore dei bambini poveri in Argentina, dove abbiamo realizzato un villaggio per 100 bambini (Barrio Ugo Pulcini a Barranqueras, Chaco), dei bambini tibetani in esilio (Tibetan Children Village in India, a curasorella del Dalai Lama, Signora Jetsum Pema), e dei bambini cardiopatici i quali non hanno speranza di vita senza l'intervento cardiochirurgico”. Particolarmente ricco di ospiti anche quest'anno il programmaserata che sarà presentata da ...