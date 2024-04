A Roma “100 anni di malattia | la necessità dell’invecchiamento in salute per la tenuta del SSN”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 12 aprile 2024)– Presso il meeting centre MoMeC – Montecitorio si è tenuto al’incontro “100di: lainper ladel SSN” che ha visto il confronto del mondo scientifico, politico ed economico. La discussione, coordinata da Marco Magheri, Segretario generale di Comunicazione Pubblica è stata aperta dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Genoma Umano: la “risposta” al dibattito del WHO Malattie Dermatologiche: nasce SKIN La dieta chetogenica per curare il mal di testa Cura dei Denti, ecco come mantenere ladel nostro sorriso Microbiota intestinale, perché è importante? Ansia e stress: uno ...