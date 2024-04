A New York stanno spopolando i reading party | le feste letterarie in cui ci si incontra per leggere e dove sono proibiti gli smartphone

(Di venerdì 12 aprile 2024) A Newimpazza la moda deiRhythms,letterari in cui ci si raduna perlasciando da parte gli. Un’iniziativa che nasce dalla voglia di porre un freno alla frenesia tipica della società moderna, iperconnessa e digitalizzata.Rhythms, iletterari chea NewA Newspopolano iin cui ci si raduna per; l’unica regola è quella di portare con sé un libro e immergersi nella lettura, godendo della reciproca compagnia. A differenza dei classici Book Club in cui ci siper ...

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,61% a 85,76 dollari al barile. (quotidiano)

Calvin LeBrun, meglio conosciuto come Mister Cee, è scomparso nelle scorse ore all'età di 57 anni. Il produttore new York ese viene indicato come lo scopritore di Notorious B.I.G ., lavorando anche da ... (fanpage)

Il New York City FC ospiterà i New England Revolution domenica 14 aprile allo Yankee Stadium in un incontro che vede protagoniste due delle ultime tre squadre della Eastern Conference della Major ... (sport.periodicodaily)

NBA - Sotto a -31, ai Celtics non riesce rimontare i New York Knicks - I Celtics sembrano entrare in partita, al TD Garden con i Knicks, meglio di quanto non avessero fatto a Milwaukee, ma sono durati solo un quarto (32-39). Poi Josh Hart (16 punti, ...pianetabasket

NBA, i risultati della notte (12 aprile): colpaccio dei Knicks a Boston, Brunson ne fa 39 - Nella notte italiana si sono giocate cinque partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tra le sfide in programma occhi puntati sul big match tra i Boston Celtics, dominatori della Eastern Conference, e ...oasport

Valzer di nomi per la Ue. Si rafforza l'ipotesi Draghi - Michel a Roma per l'incontro con Meloni: "Votiamo, poi il team". E il caso Pieper inguaia Von der Leyen Tracce sparse, in giro per il mondo. Avvistamenti vari tra Roma, Bruxelles e New York. Contatti ...ilgiornale